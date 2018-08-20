Две трети россиян уверены в мировом заговоре против России

Большинство россиян верят, что существует некий заговор с целью переписать историю России и разрушить ее духовные ценности. Это показал опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опросу, две трети россиян (66%) уверены в существовании некой группы лиц, стремящейся преуменьшить роль России, переписав историю. Четверть россиян (26%) так не считают. По их мнению, исторические факты пересматриваются лишь потому, что ученые стремятся докопаться до истины, отмечает «Свободная пресса».

Между тем, 63% респондентов считают, что есть организация, цель которой - разрушение духовных ценностей России путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, пишет «Русская планета». Каждый пятый опрошенный (24%) не считают, что в России есть пропаганда нетрадиционных ценностей.