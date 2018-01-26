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Два жилых комплекса в Москве аккредитованы банком «Возрождение»

26 Января 2018 в 11:32
Два жилых комплекса в Москве аккредитованы банком «Возрождение»
ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив

Оформить ипотеку в двух столичных жилых комплексах – «Фестиваль парк» и «Вавилов ДОМ» - теперь можно при помощи банка «Возрождение». Её будут выдавать от 9,5% годовых. Такая ставка будет доступна при первоначальном взносе не менее 20%.

Если оформлять ипотеку по двум документам, ставка составит 11% годовых (в этом случае взнос не должен быть ниже 40%). Кредиты планируется выдавать на срок до 30 лет.

Стоит отметить, что один из жилых комплексов («Фестивальный парк») находится в Северном административном округе Москвы. Он включает четыре дома, высота которых колеблется от 31 до 37 этажей. Также к ЖК расположены магазины, фитнес-центр, офисы, кафе, парковка и автомойка.

В то же время другой ЖК («Вавилов дом») находится в ЮВАО, рядом с районом Ленинские горы. Площадь квартир в этом жилом комплексе колеблется от 48,8 до 130,2 квадратных метров. ЖК включает паркинг, игровые площадки, зоны отдыха.

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