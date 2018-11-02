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Два трупа найдены в историческом здании Москвы после пожара

2 Ноября 2018 в 20:05
Два трупа найдены в историческом здании Москвы после пожара

Тела двух человек найдены на месте пожара в усадьбе Кошелевых-Мальцовых-Нечаевых в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Установлено, что они погибли не от огня, смерть наступила несколько лет назад. По этому факту проводится проверка.

Пожар на Зубовской улице в главном доме усадьбы, известном как Усачевско-Чернявское училище, произошел в ночь на 1-ое ноября. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

Усадьба Мальцовых-Нечаевых была построена к 1778 году в усадьбе бригадира Родиона Кошелева. Сгоревший дом имеет статус памятника архитектуры эпохи московского классицизма. 

В XIX веке усадьбой владели собственники Гусь-Хрустального завода Мальцовы, затем она перешла Нечаевым. Среди хозяев был меценат, историк, основатель первого мемориала и музея Куликова поля Степан Нечаев. С прошлого года здание пустовало.

Ранее координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков в эфире НСН призвал власти столицы при принятии решения о сносе объектов не нарушать прежние договоренности.


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