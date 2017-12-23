Два срока за жизнь. В КПРФ предложили ограничить полномочия президента

В КПРФ предложили уточнить в Конституции норму относительно президентских полномочий. Коммунисты считают, что никто не должен быть президентом больше двух сроков за всю жизнь.

«Необходимо упростить процедуру импичмента и четко прописать в основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь», - сказал лидер партии Геннадий Зюганов на съезде, который проходит в Подмосковье.

Также в КПРФ предложили учредить Высший государственный совет, который будет одобрять или не одобрять «особо важные решения президента», пишет ТАСС.