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Два пояса одним хуком. Ломаченко объединил титулы WBO и WBA

9 Декабря 2018 в 12:58
Два пояса одним хуком. Ломаченко объединил титулы WBO и WBA

Украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу, подтвердив свой чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и выиграв титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владел соперник.

Бой прошел в ночь на воскресенье и длился 12 раундов. Ломаченко дважды отправлял соперника в нокдаун. Победу украинцу присудили по очкам единогласным решением судей.

Эта победа стала для 30-летнего украинца 12-й на профессиональном ринге при единственном поражении. Пуэрториканец потерпел второе поражение при 27 победах, пишет RT.

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