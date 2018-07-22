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Два неизвестных беспилотника уничтожили в Хмеймим за два дня

22 Июля 2018 в 13:05
Два неизвестных беспилотника уничтожили в Хмеймим за два дня

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) за субботу и воскресенье дважды пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и были уничтожены средствами ПВО. Об этом рассказал журналистам представитель авиабазы.

По его словам, один из беспилотников был замечен на значительном удалении от базы 21 июля в темное время суток. Приближающийся аппарат был уничтожен штатными средствами ПВО.

«В воскресенье утром, 22 июля, дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления», — сообщил представитель базы, слова которого цитирует RT.

Погибших и пострадавших в результате инцидентов нет. Авиабаза работает в штатном режиме.

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