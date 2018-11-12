Два младенца стали жертвами пожара в Волгограде

Двое двухмесячных младенцев-близнецов погибли при пожаре в частном доме в Кировском районе Волгограда, сообщили РИА «Новости» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.



Уточняется, что в доме проживала многодетная семья. Мать отлучилась в банк, оставив семерых детей на мужа, но мужчина ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, жилище уже горело.

Отец кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно.

Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме в Кемеровской области, где погибли семеро человек, шестеро из которых - дети. Инцидент произошёл в частном доме, в настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии. Во время тушения пожара также пострадал один пожарный.