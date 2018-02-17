Два десятка обманутых Грудининым пайщиков задержаны в Москве

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Полиция задержала порядка 20 обманутых пайщиков совхоза им. Ленина за несанкционированную акцию у Дома кино в Москве, где кандидат от КПРФ Павел Грудинин выступает на съезде обманутых дольщиков.

Как сообщил адвокат задержанных Алексей Зорин, все участники митинга – обманутые пайщики, которые судятся с совхозом и лично с Павлом Грудининым за свои земельные права. По словам адвоката, пикетчики не нарушали общественный порядок, просто стояли с плакатами, выражая свое мнение.

«Нас силой затащили в автозак и привезли в ОВД "Пресненское". Всего задержаны около 20 человек», - сказал Зорин, слова которого приводит ТАСС.

Адвокат отметил агрессивное поведение депутата от КПРФ Владимира Родина, который кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты.