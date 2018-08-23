Два человека задержаны по делу о поставке контрафакта для метро Санкт-Петербурга

В рамках дела о мошенничестве в метрополитене Санкт-Петербурга задержан начальник службы материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» Денис Руденко, а также гендиректор АО «Машиностроительная корпорация «Дизель-энерго» Алексей Лазарев. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ближайшее время им будут предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Задержанные подозреваются в крупной мошенничестве при заключении договора на проведение работ по модернизации оборудования, пишет «Газета.ру». По версии следствия, для нужд метрополитена закупалось контрафактная продукция по завышенной цене. Ущерб от их действий мог составить более 32 млн рублей.