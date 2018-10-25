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Два человека погибли во время ливня в Краснодарском крае

25 Октября 2018 в 10:03
Два человека погибли во время ливня в Краснодарском крае

Два человека погибли из-за ливней в Краснодарском крае. Ещё трое получили ранения, о судьбе одного гражданина до сих пор не известно, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящий момент свыше 380 человек эвакуировали, среди них 99 детей, сообщает Газета.ру. Ранее стало известно, что в Туапсинском районе из-за ливня подтопленными оказались свыше 22 тысяч зданий. Также дома подтопило в Апшеронском и Лазаревском районах, сообщают argumenti.ru.

Напомним, 1 сентября самолёт, который садился в аэропорту Сочи, выкатился за пределы ВПП и загорелся. Известно, что лайнер приземлялся в условиях штормового предупреждения. Пассажир сгоревшего Воеing рейса UT579 Москва — Сочи Алексей Бушняк в эфире НСН рассказал, как проходила эвакуация.

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