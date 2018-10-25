Два человека погибли во время ливня в Краснодарском крае

Два человека погибли из-за ливней в Краснодарском крае. Ещё трое получили ранения, о судьбе одного гражданина до сих пор не известно, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящий момент свыше 380 человек эвакуировали, среди них 99 детей, сообщает Газета.ру . Ранее стало известно, что в Туапсинском районе из-за ливня подтопленными оказались свыше 22 тысяч зданий. Также дома подтопило в Апшеронском и Лазаревском районах, сообщают argumenti.ru .

Напомним, 1 сентября самолёт, который садился в аэропорту Сочи, выкатился за пределы ВПП и загорелся. Известно, что лайнер приземлялся в условиях штормового предупреждения. Пассажир сгоревшего Воеing рейса UT579 Москва — Сочи Алексей Бушняк в эфире НСН рассказал, как проходила эвакуация.