Два человека погибли при взрыве в Донецке

При взрыве в Кировском районе Донецка погибли два человека. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Взрыв произошел около 12 часов. По данным Интерфакса, неизвестные бросили гранату в легковой автомобиль.
В силовых структурах Донецкой народной республики эту информацию пока не комментируют.
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