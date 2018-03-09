Два человека погибли при взрыве в Донецке

При взрыве в Кировском районе Донецка погибли два человека. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.Взрыв произошел около 12 часов. По данным Интерфакса, неизвестные бросили гранату в легковой автомобиль.В силовых структурах Донецкой народной республики эту информацию пока не комментируют.