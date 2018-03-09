Суббота
10 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Два человека погибли при взрыве в Донецке

9 Марта 2018 в 21:24
Два человека погибли при взрыве в Донецке
При взрыве в Кировском районе Донецка погибли два человека. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. 
Взрыв произошел около 12 часов. По данным Интерфакса, неизвестные бросили гранату в легковой автомобиль.
В силовых структурах Донецкой народной республики эту информацию пока не комментируют.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.