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Два человека погибли под колесами электрички в Подмосковье

1 Февраля 2018 в 21:51
Два человека погибли под колесами электрички в Подмосковье

Пригородный электропоезд «Москва-Фрязино» сбил насмерть двух мужчин в районе платформы «Перловская» Ярославского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«Потерпевшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», - пояснил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Перловская — остановочный пункт/пассажирская платформа Ярославского направления Московской железной дорогив городе Мытищи одноимённого городского округа Московской области. Первый остановочный пункт вне Москвы на этом направлении.  

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