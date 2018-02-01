Два человека погибли под колесами электрички в Подмосковье

Пригородный электропоезд «Москва-Фрязино» сбил насмерть двух мужчин в районе платформы «Перловская» Ярославского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«Потерпевшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», - пояснил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Перловская — остановочный пункт/пассажирская платформа Ярославского направления Московской железной дорогив городе Мытищи одноимённого городского округа Московской области. Первый остановочный пункт вне Москвы на этом направлении.