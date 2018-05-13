Воскресенье
13 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Два браконьера с уловом осетров задержаны в Азовском море

13 Мая 2018 в 13:15
Два браконьера с уловом осетров задержаны в Азовском море

Российские пограничники задержали двух браконьеров в Азовском море. Как сообщают СМИ со ссылкой на погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю, среди улова в катере задержанных были обнаружены осетры.

В ФСБ отметили, что маломерное судно было замечено в акватории Азовского моря 10 мая. На борту находились двое мужчин, которые, как выяснилось, ловили рыбу незаконно. Рыбаков, у которых не оказалось при себе документов, доставили в порт Ейска для выяснения обстоятельств.

Накануне в Киеве сообщили о пропаже в Азовском море двух рыбаков из Бердянска. Украинская сторона утверждает, что они были задержаны российскими пограничниками и отправлены в Ейск. Для выяснения судьбы мужчин туда уже направлен украинский консул, пишет Газета.ру

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.