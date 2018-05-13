Два браконьера с уловом осетров задержаны в Азовском море

Российские пограничники задержали двух браконьеров в Азовском море. Как сообщают СМИ со ссылкой на погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю, среди улова в катере задержанных были обнаружены осетры.

В ФСБ отметили, что маломерное судно было замечено в акватории Азовского моря 10 мая. На борту находились двое мужчин, которые, как выяснилось, ловили рыбу незаконно. Рыбаков, у которых не оказалось при себе документов, доставили в порт Ейска для выяснения обстоятельств.

Накануне в Киеве сообщили о пропаже в Азовском море двух рыбаков из Бердянска. Украинская сторона утверждает, что они были задержаны российскими пограничниками и отправлены в Ейск. Для выяснения судьбы мужчин туда уже направлен украинский консул, пишет Газета.ру