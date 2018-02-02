Два банка лишились лицензии со 2 февраля по решению ЦБ

«ПартнерКапиталБанк» и «Расчетно-Кредитный Банк» лишены лицензии по решению Центробанка, которое вступит в силу 2 февраля. Банки были участниками системы страхования вкладов, пишет ТАСС.



Так, в банковской системе России «Расчетно-Кредитный Банк» был на 184-м месте. В этом банке, как отмечают в ЦБ, нарушалось законодательство в части противодействия отмыванию доходов, пишут «Дни.ру».

Ранее Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс», отмечает Газета.ру. По величине активов, банк на 1 декабря занимал 536-е место в банковской системе России.