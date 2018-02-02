Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Горячие новости

Два банка лишились лицензии со 2 февраля по решению ЦБ

2 Февраля 2018 в 10:16
Два банка лишились лицензии со 2 февраля по решению ЦБ

«ПартнерКапиталБанк» и «Расчетно-Кредитный Банк» лишены лицензии по решению Центробанка, которое вступит в силу 2 февраля. Банки были  участниками системы страхования вкладов, пишет ТАСС.

Так, в банковской системе России «Расчетно-Кредитный Банк» был на 184-м месте. В этом банке, как отмечают в ЦБ, нарушалось законодательство в части противодействия отмыванию доходов, пишут «Дни.ру».

Ранее Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс», отмечает Газета.ру. По величине активов, банк на 1 декабря занимал 536-е место в банковской системе России.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.