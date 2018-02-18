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Два американских эсминца вошли в Черное море «с профилактической целью»

18 Февраля 2018 в 10:40
Два американских эсминца вошли в Черное море «с профилактической целью»

В Черное море рано утром 18 февраля вошли два американских эсминца для «проведения операция по безопасности». Речь идет о судах Carney и Ross.

Как сообщило командование, военные корабли будут помогать поддерживать присутствие США в Черном море, Средиземном море, а также прилегающих водах Атлантики.

В сообщении командования уточняется, что присутствие эсминцев в этом регионе является профилактическим, а не ответным на какие-либо действия.

Последний раз два американских корабля входили в Черное море летом 2017 года, пишет Газета.ру

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