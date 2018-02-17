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Дуров рассказал, сколько в Telegram инвестировал Абрамович

17 Февраля 2018 в 13:25
Дуров рассказал, сколько в Telegram инвестировал Абрамович

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался об инвестициях на создание криптовалюты. Согласно отчету, всего было привлечено 850 миллионов долларов от 81 инвестора.

По информации «Ведомостей», 300 млн долларов мог вложить в Telegram бизнесмен Роман Абрамович. По информации источников издания, он стал одним из первых россиян, которые получили право на инвестиции.

Также российским инвестором популярного мессенджера стал глава компании Qiwi Сергей Солонин. По предварительным данным, он вложил $17 млн. Еще 10 млн долларов компания Дурова получила от основателя «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, пишет РИА Новости.

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