Духовник патриарха благословил только богатых прихожан

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий провел в Александро-Невском кафедральном соборе службу. Сообщается, что присутствовать на ней разрешалось только тех прихожан, которые были богато одеты, пишет Газета.ру.

В Кургане для того, чтобы получить благословение схиархимандрита пришло около 300 человек. Большинство прихожан в этот день составили пожилые люди и женщины с детьми. Но подойти к духовнику удалось не всем. Служители церкви позволили приблизиться к священнослужителю только хорошо одетым людям. Обычные же прихожане так и не успели получить благословения у Илия, который пробыл в Александро-Невском кафедральном соборе не более часа.

Часть очевидцев сообщила, что к схиархимандриту подводили богатых людей, которые приехали из Тюмени. Сообщается, что они торопились и именно поэтому прошли без очереди. Другие же прихожане заявили, что священнослужитель просто не планировал подходить к простым гражданам, а хотел благословить только обеспеченных.