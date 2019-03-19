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Духовник патриарха благословил только богатых прихожан

19 Марта 2019 в 17:49
Духовник патриарха благословил только богатых прихожан

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий провел в Александро-Невском кафедральном соборе службу. Сообщается, что присутствовать на ней разрешалось только тех прихожан, которые были богато одеты, пишет Газета.ру.

В Кургане для того, чтобы получить благословение схиархимандрита пришло около 300 человек. Большинство прихожан в этот день составили пожилые люди и женщины с детьми. Но подойти к духовнику удалось не всем. Служители церкви позволили приблизиться к священнослужителю только хорошо одетым людям. Обычные же прихожане так и не успели получить благословения у Илия, который пробыл в Александро-Невском кафедральном соборе не более часа.

Часть очевидцев сообщила, что к схиархимандриту подводили богатых людей, которые приехали из Тюмени. Сообщается, что они торопились и именно поэтому прошли без очереди. Другие же прихожане заявили, что священнослужитель просто не планировал подходить к простым гражданам, а хотел благословить только обеспеченных.

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