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Духи могут стать причиной рака

16 Февраля 2018 в 17:12
Духи могут стать причиной рака

Ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований США выяснили, что духи и дезодоранты загрязняют воздух городов канцерогенами также, как автомобили и сигаретный дым.

Более того, что канцерогенные вещества, которые используются в парфюмерной промышленности, негативно влияют не только на экологию окружающей среды, - они еще могут стать причиной развития рака и прочих заболеваний, пишет Science.

Специалисты уверены, что законодательство большего количества стран не учитывает того, что косметическая продукция в своем составе имеет опасные летучие углеводороды, передает argumenti.ru.

 

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