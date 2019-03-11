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Дублер Щелковского шоссе решит дорожные проблемы

11 Марта 2019 в 21:28
Дублер Щелковского шоссе решит дорожные проблемы

С вводом дублера Щелковского шоссе направление, обеспечивающее проезд к Балашихе, Ногинску, Щелкову, Черноголовке, Звездному городк будет полностью разгружено, заявил зампред подмосковного правительства Игорь Тресков.

Параллельно существующему шоссе из четырех полос, по которым ежедневно проезжают около 90 тысяч машин, планируется построить восемь дополнительных полос.

Для реконструкции шоссе будут изменены границы парка «Лосиный остров», пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Строительство дублера может начаться в 2021 году.

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