ДТП под Саратовом: Пять погибших по вине водителя автобуса

В Саратовской области выясняют причины ДТП с автобусом на железнодорожном переезде, жертвами которого стали пять человек.

Авария произошла в субботу в 11:00 мск на нерегулируемом переезде в Озинском районе саратовской области. Рейсовый автобус, следующий по маршруту Саратов-Ульяновск, столкнулся с грузовым поездом. В момент аварии в салоне автобуса находились семь человек. Пятеро из них погибли, двое получили травмы.

В РДЖ уже заявили, что причиной аварии стало грубое нарушение водителем автобуса правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

«При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находилось семь человек, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В РЖД добавили, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу.