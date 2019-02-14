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Друзя обвинили ещё в одной махинации

14 Февраля 2019 в 17:18
Друзя обвинили ещё в одной махинации

Главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявляет, что он может доказать ещё один факт мошенничества со стороны магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Об этом Бер, сам принмающий участие в интеллектуальных играх, сообщил в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Как утверждает Бер, он точно знает о ещё одной нечистоплотной победе знатока в одной из игр. Правда, по словам главреда, он пока не может раскрыть всю информацию по этому случаю. Бер также подчеркнул, что Александр Друзь в целом обладает не вполне чистой репутацией. По словам Ильи, еще 20 лет назад многие знающие лично игрока выражали сомнение в заслуженности его выигрышей.

Ранее главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Александра Друзя в попытке подкупа ради выигрыша. Знаток в ответ заявил, что мошенническую схему предложил сам Бер.

Адвокат Анна Давыдова в интервью изданию «Дни.ру» оценила с правовой точки зрения нашумевшую историю. Юрист подчеркнула, что окончательную точку в этом деле обязан поставить орган предварительного расследования. Она также отметила, что статьи УК «Дача взятки» и «Получение взятки» в данном случае применяться не могут.


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