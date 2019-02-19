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Друзь после скандала с подкупом отправится в США

19 Февраля 2019 в 10:02
Друзь после скандала с подкупом отправится в США

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, которого обвиняют в жульничестве во время съемок программы «Кто хочет стать миллионером», уезжает в Калифорнию.

В США Друзь будет участвовать в презентации своей книги для детей. По словам организаторов, скандал с подкупом никак не отразился на планах магистра в США, пишут «Известия». 

Книгу Друзя желающие смогут приобрести за 20 долларов, а вход на презентацию стоит 5 долларов, сообщают «Дни.ру».

Александр Друзь также проведет в Калифорнии мастер-класс о четырех «краеугольных ценностях и установках», определяющих систему воспитания детей в семье, отмечает Ura.ru.

12 февраля главред телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал о том, что Александр Друзь пытался его подкупить, предложив треть выигрыша в 3 млн рублей за заранее предоставленные ему вопросы и правильные ответы на них.

Ранее телекритик Александр Мельман в эфире НСН заявил, что Друзю будет очень сложно выкрутиться из этой щекотливой ситуации.

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