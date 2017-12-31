Друзь: Отменить госфинансирование спектаклей – значит отменить культуру

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Депутат ГД Виталий Милонов предложил прекратить госфинансирование фильмов и спектаклей





Всегда внимательно слежу за законотворческой деятельностью выходца из Санкт-Петербурга. Очень рад, что он из Санкт-Петербурга выехал. Все-таки в Думе 450 человек, а в городском собрании всего 50 и там эти инициативы могли бы быстрее найти поддержку.

Что касается конкретно этого предложения, то отменит государственное финансирование фильмов и спектаклей – это все равно, что отменить культуру. К сожалению, жизнь у нас такая, что без госфинансирования ни фильмов, ни спектаклей у нас не будет.

Топ-2: Видео рэп-баттла Oxxxymiron со Славой КПСС побило рекорды по просмотрам в YouTube

Замечательное событие. Действительно, было интересно посмотреть на это сражение между двумя известными рэперами. Несмотря на то, что в этом сражении можно было услышать слова, которые не очень нравятся учителям русского языка, в обоих выступлениях был серьезный литературный и культурологический контекст. Надеюсь, что те, кто хотели посмотреть чистый рэп, получили еще и некоторый информационный и культурный заряд.

Топ-3: В России прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда»

Премьере предшествовала целая серия громких скандалов. Особенно яро за запрет фильма выступала депутат Наталья Поклонская. Прекрасная история с этой Натальей. Для меня поразительно, что с таким жаром можно обличать фильм, который сама не видела, да и не хотела смотреть. А самое печальное, что эта позиция нашла множество сторонников.

Что же касается самого фильма, хотя он сделан качественно, но не ориентирован на отечественного зрителя, который имеет хоть какое-то представление о российской истории. Это фильм на экспорт, но благодаря Поклонской его посмотрели в стране с большим успехом, чем можно было ожидать.



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