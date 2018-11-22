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Дроны в России смогут летать в одном пространстве с самолетами

22 Ноября 2018 в 09:13
Дроны в России смогут летать в одном пространстве с самолетами

Беспилотники смогут летать в одном пространстве с пассажирскими и военными самолетами. Цифровую систему, позволяющую это, создали в России, пишут «РИА Новости».

Новая система также позволит малой авиации свободно и безопасно выполнять полеты с военными и пассажирскими воздушными суднами, пояснили в научно-производственной компании «Цифровые радиотехнические системы».

Разработчики уточнили, что система мониторинга позволяет непрерывно следить за всеми участниками воздушного движения на высоте до 20 километров.

Отмечается, что в случае успешного внедрения беспилотников в общее воздушное движение их оборот в России к 2020 году достигнет 224 миллионов долларов.

Ранее Франция и Германия обвинили Москву в причастности к атаке на беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ над Донбассом. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире НСН, что не обладает информацией о крушении беспилотника ОБСЕ. 

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