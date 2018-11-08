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Дробыш готов помочь изнасилованной дознавательнице стать звездой

8 Ноября 2018 в 16:58
Дробыш готов помочь изнасилованной дознавательнице стать звездой

Виктор Дробыш готов стать наставником дознавательницы из отдела полиции в Уфе, которую на рабочем месте изнасиловали трое начальников. Как сообщает «Комсомольская правда», известный продюсер согласился прослушать демо-записи композиций, исполненных 23-летней девушкой.

Как выяснилось, подвергшаяся надругательству сотрудница полиции увлекается музыкой, она поклонница певицы Леди Гага. Свои музыкальные эксперименты девушка выкладывала на видеохостинге youtube, отмечает Ura.ru. В соцсетях она также писала о желании стать профессиональным музыкантом и уехать из Уфы. Она дознавательница принимала участие в розыгрыше гитары «Фендер» от певицы Чичериной. В 2017 году девушка поступила на платное заочное обучение в Уфимский государственный институт искусств.

Ранее сегодня Следственный комитет Башкирии предъявил троим обидчикам дознавательницы - теперь уже бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции Уфы обвинение в групповом изнасиловании.

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