Дробыш готов помочь изнасилованной дознавательнице стать звездой

Виктор Дробыш готов стать наставником дознавательницы из отдела полиции в Уфе, которую на рабочем месте изнасиловали трое начальников. Как сообщает «Комсомольская правда», известный продюсер согласился прослушать демо-записи композиций, исполненных 23-летней девушкой.

Как выяснилось, подвергшаяся надругательству сотрудница полиции увлекается музыкой, она поклонница певицы Леди Гага. Свои музыкальные эксперименты девушка выкладывала на видеохостинге youtube, отмечает Ura.ru . В соцсетях она также писала о желании стать профессиональным музыкантом и уехать из Уфы. Она дознавательница принимала участие в розыгрыше гитары «Фендер» от певицы Чичериной. В 2017 году девушка поступила на платное заочное обучение в Уфимский государственный институт искусств.

Ранее сегодня Следственный комитет Башкирии предъявил троим обидчикам дознавательницы - теперь уже бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции Уфы обвинение в групповом изнасиловании.