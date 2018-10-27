Драму "Человек, который удивил всех" выдвинули на премию "Золотой глобус"

Драму режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" выдвинули на премию "Золотой глобус". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального продюсера фильма Екатерины Филипповой.

"Мы зарегистрировали и выдвинули на "Золотой глобус" фильм "Человек, который удивил всех". Это единственная российская картина, которая в этом году получила приз на престижном Венецианском кинофестивале, и мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам", - рассказала Филиппова.



Напомним, ранее драма удостоилась награды за лучшую женскую роль в рамках программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. В фильме рассказывается о мужчине из российской глубинки, который узнает, что болен раком в последней стадии. Лечиться он не желает. Однажды главный герой слышит легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, и обретает надежду.