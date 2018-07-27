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Драматург погиб, упав в оркестровую яму

27 Июля 2018 в 20:52
Драматург погиб, упав в оркестровую яму

В Татарстане трагически погиб российский и советский театральный актер, режиссер, драматург Гафур Каюмов. Ему было 59 лет.

Трагедия произошла накануне в районном доме культуры в Арске, где готовились к форуму татарских женщин.

Во время репетиции Каюмов захотел поправить декорации. Драматург установил лестницу, залез на нее, но не удержался и рухнул в оркестровую яму. 24-миллиметровые трубы, которые хранились там, пронзили грудь мужчины. Гафурова сразу доставили в больницу, во время операции он скончался.

По факту смерти драматурга сотрудники СУ СКР по Татарстану уже начали доследственную проверку, передает «КП».

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