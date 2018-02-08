Четверг
08 февраля
USD 56.95
EUR 70.53
Горячие новости

Драка Сванидзе и Шевченко получила статус лучшего баттла

8 Февраля 2018 в 17:57
Драка Сванидзе и Шевченко получила статус лучшего баттла

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) назвал лучшим баттлом драку, которая произошла между историком Николаем Сванидзе и журналистом Максимом Шевченко.

«Баттл — это не Versus и не “Слово”, это Сванидзе и Шевченко. Это было супер. Я с удовольствием бы посмотрел, мне интересен вопрос Сталина и всех этих моментов... Это не ради хайпа, это было по-настоящему, это была большая арт-провокация», — заявил исплнитель.

Напомним, что ссора с рукоприкладством произошла между Сванидзе и Шевченко в прямом эфире радиопередачи. Они не смогли прийти к согласию во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью». Позже Сванидзе принёс извинения радиослушателям, но не своему сопернику. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.