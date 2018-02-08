Драка Сванидзе и Шевченко получила статус лучшего баттла

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) назвал лучшим баттлом драку, которая произошла между историком Николаем Сванидзе и журналистом Максимом Шевченко.

«Баттл — это не Versus и не “Слово”, это Сванидзе и Шевченко. Это было супер. Я с удовольствием бы посмотрел, мне интересен вопрос Сталина и всех этих моментов... Это не ради хайпа, это было по-настоящему, это была большая арт-провокация», — заявил исплнитель.

Напомним, что ссора с рукоприкладством произошла между Сванидзе и Шевченко в прямом эфире радиопередачи. Они не смогли прийти к согласию во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью». Позже Сванидзе принёс извинения радиослушателям, но не своему сопернику.