Dragon-2 успешно состыковался с МКС

Стыковка новейшего американского космического корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС) завершена успешно, сообщили в НАСА.

МКС и Dragon-2 совершили стыковку в 13.56 мск.

Американская компания SpaceX сообщила о том, что корабль Crew Dragon выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 в испытательном режиме, 2 марта в 10:59 мск. Запуск сделан с космодрома на мысе Канаверал в Калифорнии.

Ранее в беседе с НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.