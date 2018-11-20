Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

Dow Jones упал более чем на 500 пунктов

20 Ноября 2018 в 22:39
Dow Jones упал более чем на 500 пунктов

Индекс Dow Jones рухнул более чем на 500 пунктов. На данный момент он упал на 2,02%, или на 506,18 пунктов до отметки 24512.

Индекс S&P 500 также понизился на 1,78%, или на 48,24 пунктов до 2642,51, а индекс NASDAQ упал на 127,24 пункта, или на 1,8% до 6901,50.

Причины негативной динамики на рынке - снижение цен на нефть, высокий уровень учетной ставки, а также ожидания снижения темпов экономического роста в 2019 году, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что самый большой в процентном отношении обвал индекса произошёл в «чёрный понедельник» 1987-го года, когда Dow Jones потерял 22,6%. В первый торговый день после терактов 11 сентября 2001 индекс потерял 7,1%.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.