Dow Jones упал более чем на 500 пунктов

Индекс Dow Jones рухнул более чем на 500 пунктов. На данный момент он упал на 2,02%, или на 506,18 пунктов до отметки 24512.

Индекс S&P 500 также понизился на 1,78%, или на 48,24 пунктов до 2642,51, а индекс NASDAQ упал на 127,24 пункта, или на 1,8% до 6901,50.

Причины негативной динамики на рынке - снижение цен на нефть, высокий уровень учетной ставки, а также ожидания снижения темпов экономического роста в 2019 году, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что самый большой в процентном отношении обвал индекса произошёл в «чёрный понедельник» 1987-го года, когда Dow Jones потерял 22,6%. В первый торговый день после терактов 11 сентября 2001 индекс потерял 7,1%.