Dow Jones упал более чем на 300 пунктов

Индекс Dow Jones упал на 311 пунктов, или на 1,31%, до 23548. Индекс S&P 500 понизился на 22 пункта, или на 0,86%, до 2558, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,96%, или на 66 пунктов, до 6708.

Накануне к закрытию сессии индекс Dow Jones упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860, а в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%), до отметки 24 345 пунктов, передает ТАСС.

Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг — «индексной корзины».

При расчёте индекса его начальное (базовое) значение может являться суммой цен или приравниваться произвольному числу (например, 100 или 1000). Для обеспечения сопоставимости цены часто множат на дополнительные коэффициенты. Поэтому абсолютные значения индексов не важны. Важное значение имеют изменения индекса с течением времени, что позволяет судить об общем направлении движения цен в индексной корзине, несмотря на то, что цены акций внутри «индексной корзины» могут изменяться разнонаправленно. В зависимости от принципа положенного в основу выбора ценных бумаг для индекса, он может отражать ценовую динамику группы ценных бумаг, объединенных по какому-то признаку (к примеру высокая, средняя, малая капитализация акций) выбранного сектора рынка (к примеру, телекоммуникации), или широкого рынка акций в целом.



