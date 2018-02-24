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«Довлатов» Алексея Германа получил приз кинокритиков на Берлинале

24 Февраля 2018 в 16:36
«Довлатов» Алексея Германа получил приз кинокритиков на Берлинале

Картина «Довлатов», снятая режиссером Алексеем Германом-младшим, получила приз кинокритиков газеты Berliner Morgenpost в рамках фестиваля Берлинале.

Награда вручается по итогам голосования читателей газеты.

Фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях жизни советского прозаика Сергея Довлатова. Алексей Герман высоко оценил полученную картиной награду. Он заявил, что теперь о людях, которые важны для российской культуры, будут знать гораздо больше.

Ранее картина «Профиль» Тимура Бекмамбетова получила приз зрительских симпатий на Берлинале, пишет RT.

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