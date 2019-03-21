Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Доступ к онлайн‐услугам ГИБДД будет восстановлен в ближайшее время

21 Марта 2019 в 22:53
Доступ к онлайн‐услугам ГИБДД будет восстановлен в ближайшее время

Доступ к онлайн-услугам на сайте ГИБДД восстановят в кратчайшее время, передает телеканал «360».

Сейчас специалисты завершают технические работы на серверах аппаратно-программного комплекса.

Днем в четверг на серверах российского МВД произошел сбой, из-за чего граждане не могли получать миграционные услуги и водительские права.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев совместно с двумя депутатами внесли в Госдуму поправки к закону «О национальной платежной системе». В инициативе предлагается осуществлять контроль платежных агрегаторов через банки и небанковские кредитные организации (НКО). Таким образом, предполагается пресечение деятельности, направленной на отмывание законов и финансирование терроризма. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, как нововведения отразятся на простых гражданах и организациях, использующих онлайн-платежи.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.