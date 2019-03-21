Доступ к онлайн‐услугам ГИБДД будет восстановлен в ближайшее время

Доступ к онлайн-услугам на сайте ГИБДД восстановят в кратчайшее время, передает телеканал «360».

Сейчас специалисты завершают технические работы на серверах аппаратно-программного комплекса.

Днем в четверг на серверах российского МВД произошел сбой, из-за чего граждане не могли получать миграционные услуги и водительские права.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев совместно с двумя депутатами внесли в Госдуму поправки к закону «О национальной платежной системе». В инициативе предлагается осуществлять контроль платежных агрегаторов через банки и небанковские кредитные организации (НКО). Таким образом, предполагается пресечение деятельности, направленной на отмывание законов и финансирование терроризма. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, как нововведения отразятся на простых гражданах и организациях, использующих онлайн-платежи.