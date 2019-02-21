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Дороги Москвы от снега очищают более 8 тысяч машин

21 Февраля 2019 в 20:54
Дороги Москвы от снега очищают более 8 тысяч машин

На улицах столицы работает более 8 тыс. специализированной техники по уборке снега. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для уборки города на улицах работает 8 тыс. 500 единиц специализированной техники» - рассказал Бирюков.

По его словам, начавшийся в столице в четверг снегопад продолжится до завтрашнего дня и принесет до 7 см снега.

Петр Бирюков уточнил, что в 4:00 и 11:00 колонны коммунальной техники провели регламентные мероприятия по уборке улично-дорожной сети.

«Под особым контролем коммунальных служб находятся работы по уборке снега на тротуарах и пешеходных зонах, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. В усиленном режиме идет очистка кровель от снега с целью недопущения образования наледи», - отметил Бирюков.

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