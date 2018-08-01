Дорога стоимостью 1,2 триллиона рублей появится в Краснодарском крае

Самая дорогостоящая дорога в России может появиться в Краснодарском крае, пишут «Ведомости». Она заменит крайне загруженный двухполосный серпантин от посёлка Джубга до Сочи, который является самым сложным для автомобилистов отрезком на пути от Москвы.

Протяжённость дороги составит 120 километров, и при успешной реализации проекта время в пути между населёнными пунктами будет занимать не более часа, вместо четырёх, пишут «Известия». Стоимость проекта по предварительным подсчётам составит 1,2 триллиона рублей, указывает РЕН ТВ.

По данным источников, финансирование строительства не ляжет на плечи регионального бюджета. Его реализация может быть осуществлена по сценарию государственно-частного партнерства. Как отмечает Ura.ru, проект уже заинтересовал компании Аркадия Ротенберга и Юрия Рейльяна. Сами бизнесмены эту информацию пока не комментируют.