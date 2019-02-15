Доренко и Венедиктов объяснили появление видео пьянки Дворковича и Ткачева

Журналисты Сергей Доренко и Алексей Венедиктов совпали в своих предположениях о причинах появления в интернете видео вечеринки в частном самолете с участием бывших министра сельского хозяйства Александра Ткачева, вице-премьера Аркадия Дворковича и ещё двух высокопоставленных чиновниц. В своих Telegram-каналах главреды московских радиостанций заявили, что видеозапись специально обнародовали в рамках пиар-кампании.

В частности, Венедиктов уточнил, что ролик был снят в апреле 2018 года на телефон Марины Ентальцевой — тогда она возглавляла службу протокола премьер-министра Дмитрия Медведева. В связи с этим журналист задался вопросом, какая служба и с какой целью рискнула бы взломать телефон шефа протокола премьера и супруги главы Газпрома Алексея Миллера, отмечает Ura.ru .

В свою очередь Доренко полагает, что цель публикации видеозаписи – донести до граждан мысль, что ими управляют обычные, такие же как и они люди.

«Они не сидят в очках, пялясь в гаджеты, не печатают что-то не по-русски в ноутах, нет — они бухают и поют пошлятину. Пошлятина нас мирит и сплачивает», — заявил журналист.

В ролике, появившемся на этой неделе в соцсетях, экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и бывшая глава протокола Ентальцева поют песню «Ах, судьба моя, судьба» с бокалами в руках. Дворкович пританцовывает, а Ткачев произносит тост: «За аграрное лобби!».

В Кремле не увидели ничего предосудительного в этом видео, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН посоветовал госслужащим всё же вести себя более консервативно.