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Допинг-проба Б Крушельницкого подтвердила мельдоний в организме

20 Февраля 2018 в 14:47
Допинг-проба Б Крушельницкого подтвердила мельдоний в организме

В организме Александра Крушельницкого действительно обнаружен мельдоний. Это стало понятно после вскрытия сегодня утром  допинг-пробы Б бронзового призера в дабл-миксте в керлинге. Об этом сообщили официальный представитель делегации команды Олимпийских атлетов из России.

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Но в сообщении отмечается, что «вместе с этим обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена».

Напомним, сегодня дело российского спортсмена должен был рассмотреть Спортивный арбитражный суд. Однако заседание, как сообщил Дмитрий Свищев, перенесено на 22 февраля. 

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