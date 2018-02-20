Допинг-проба Б Крушельницкого подтвердила мельдоний в организме

В организме Александра Крушельницкого действительно обнаружен мельдоний. Это стало понятно после вскрытия сегодня утром допинг-пробы Б бронзового призера в дабл-миксте в керлинге. Об этом сообщили официальный представитель делегации команды Олимпийских атлетов из России.

Но в сообщении отмечается, что «вместе с этим обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена».

Напомним, сегодня дело российского спортсмена должен был рассмотреть Спортивный арбитражный суд. Однако заседание, как сообщил Дмитрий Свищев, перенесено на 22 февраля.