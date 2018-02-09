Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете страны. Сообщение об этом он опубликовал в своём Twitter.

Американский лидер отметил, что теперь военные США будут сильнее, чем когда-либо раньше. Он подчеркнул, что Америка нуждается в своей армии и даст ей всё, что понадобится.

«Это также значит работать, работать и работать», — заключил Трамп.

Напомним, что ранее правительство США вынуждено приостановило свою работу уже второй раз за год из-за того, что Конгресс не смог принять федеральный бюджет.