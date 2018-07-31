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«Дому-2» дали новый участок взамен попавших под снос павильонов

31 Июля 2018 в 14:15
«Дому-2» дали новый участок взамен попавших под снос павильонов

Столичные власти предоставили телешоу «Дом-2» новый участок рядом с павильоном, попавшим под снос, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление главы московского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, собственнику полностью компенсируют потерю части земельного участка, на которой находились павильоны, попавшие под снос из-за строительства дороги. Отмечается, что решение уже согласовано с собственником.

Ранее стало известно о решении столичных властей снести площадку телепроекта «Дом-2», сообщает Утро.ру. На ее месте планируется возвести остановку скоростного трамвая.

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