ДОМ.РФ примет участие в создании единой платформы институтов развития

Продуктовая линейка ДОМ.РФ будет представлена на новой электронной платформе, которую создают ВЭБ.РФ и Mail.ru Group совместно с профильными институтами развития. Также на платформе, предназначенной для обеспечения простого и быстрого доступа бизнеса к инструментам поддержки проектов в различных сферах, будут представлены продуктовые линейки Российского экспортного центра и Корпорации МСП.

Как пояснил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, соглашение о создании платформы было подписано на Российском инвестиционным форуме в Сочи. По его словам, реализация проекта поможет повысить качество жизни людей.

«Платформа должна быть простой, удобной и понятной для пользователя, рассчитывающего на доступ к господдержке - будь то представитель малого бизнеса, крупная компания или экспортер. Они смогут получить от институтов развития комплексные решения поддержки, что отразится на решении поставленных Президентом РФ и Правительством РФ задач по развитию экономики и, в конечном итоге, повышении качества жизни людей», — отметил Игорь Шувалов.

Генеральный директор ДОМ.РФ, в свою очередь, подчеркнул, что электронная платформа станет единой площадкой для прозрачного взаимодействия предпринимательского сообщества и институтов развития.

«Она предоставит организациям простой и удобный доступ к продуктам поддержки проектов, направленных на развитие экономики страны», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что ДОМ.РФ разработает ипотечную платформу в проекте «Маркетплейс» Банка России.