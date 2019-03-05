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ДОМ.РФ отметил рост продаж квартир на первичном рынке

5 Марта 2019 в 14:00
ДОМ.РФ отметил рост продаж квартир на первичном рынке

За 2018 год на первичном рынке было продано на 50% квартир больше, чем годом ранее. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в ходе заседания Президиума Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Он отметил, что проекты, которые реализуются в районах с комфортной городской средой, продаются в среднем на 30-40% быстрее, чем те, которые строятся вне комфортной городской среды.

Александр Плутник также не исключил снижения процентной ставки по ипотеке при заинтересованности всех участников рынка.

«В ситуации с ипотечным кредитованием сегодня у каждого участника рынка есть своя зона ответственности. Если каждый приложит усилия для некоторого возможного снижения ставки, мы получим общий результат», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ.

20 февраля в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 8%.

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