ДОМ.РФ отметил рост продаж квартир на первичном рынке

За 2018 год на первичном рынке было продано на 50% квартир больше, чем годом ранее. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в ходе заседания Президиума Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Он отметил, что проекты, которые реализуются в районах с комфортной городской средой, продаются в среднем на 30-40% быстрее, чем те, которые строятся вне комфортной городской среды.

Александр Плутник также не исключил снижения процентной ставки по ипотеке при заинтересованности всех участников рынка.

«В ситуации с ипотечным кредитованием сегодня у каждого участника рынка есть своя зона ответственности. Если каждый приложит усилия для некоторого возможного снижения ставки, мы получим общий результат», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ.

20 февраля в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 8%.