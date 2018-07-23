«Дом.рф» готов рефинансировать ипотеку дольщикам Urban Group

Дольщики разорившегося девелопера Urban Group смогут рефинансировать свои ипотечные кредиты с помощью АО «Дом.рф». Об этом сообщил гендиректор компании и глава Фонда защиты граждан - участников долевого строительства Александр Плутник.

Первые дома Urban Group намечено достроить уже в 2018-м году, остальные – в течение трех лет. А последние дома, согласно плану, должны ввести в эксплуатацию в мае 2021 года.

Телеканал «360» напоминает, Urban Group строила сразк несколько жилых комплексов в Подмосковье. В начале июля суд признал банкротом пять ее «дочек». В отношении каждой из компаний открыто конкурсное производство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что запланированные в районе новостроек школы, поликлиники и детские сады возведут за счет регионального бюджета. Объем инвестиции составит порядка 20 миллиардов рублей.