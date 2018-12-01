ДОМ.РФ достроит квартиры для пайщиков Владивостока

Пайщики жилищно-строительного кооператива «Остров» во Владивостоке в скором будущем получат свои квартиры. Достраивать кооперативные дома по поручению правительства РФ будет компания ДОМ.РФ.

Как сообщил во время поездки в регион директор компании Александр Плутник, строительство домов кооператива «Остров» началось в 2016 году, но сейчас оно фактически заморожено. В результате 378 пайщиков кооператива, в числе которых научные сотрудники и преподаватели ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей, не могут получить оплаченные квадратные метры.

«Главная наша задача — чтобы в ближайшие недели стройка здесь началась», — сказал генеральный директор ДОМ.РФ.

Председатель правления ЖСК «Остров» Иван Нагорный добавил, что консультации по достройке домов проводились с сентября. Было выработано немало сложных решений, которые «должны привести к счастливому финалу».

Добавим, что ситуацию со строительством домов ЖСК «Остров» взял под личный контроль полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев.