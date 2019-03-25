Домохозяйка от ЛДПР станет мэром Усть-Илимска

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска в Иркутской области выиграла домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР. Это следует из данных система ГАС «Выборы».

Щёкина обошла кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина на 6,5 процентов. За нее Щекину проголосовали 43,85 процентов избирателей, передает RT.

Представитель «Справедливой России» Ирина Кондратьева заняла третье место, набрав 6,3 процента голосов, сообщает «ФедералПресс».

Между тем, кандидат от партии «Города России» Екатерина Сазонова замкнула таблицу, получив поддержку лишь 2 процентов избирателей.

Ura.ru напоминает, что ранее пост мэра Усть-Илимска занимал единоросс Вакиль Тулубаев, который написал прошение об отставке 16 января этого года.