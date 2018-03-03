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Домогаров заявил об уходе из театра Моссовета и обругал журналистов

3 Марта 2018 в 12:55
Домогаров заявил об уходе из театра Моссовета и обругал журналистов

Актер Александр Домогаров покидает театр Моссовета. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Он сообщил, что заявление «на радость моим коллегам», было написано еще 9 января, после того как актера сняли со всех спектаклей.

«Оно пока не подписано, но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически», — написал Домогаров, которого цитирует Газета.ру

В настоящее время запись на странице артиста удалена. Вместо этого он обратился к журналистам, которых раскритиковал за интерес только к «горячему».

«Вас интересует только "горячее"- не интересуют спектакли сыгранные в Поволжье., что очень жаль. Больше ничего писать не буду, следите за реальными событиями, а не за словами», – написал Домогаров.

Артист добавил, комментировать свой уход из театра не будет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 95-летием театр Моссовета и отметил созданную в нем уникальную творческую лабораторию, пишет Газета.ру

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