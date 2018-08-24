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«Домашние деньги» больше не помогут

24 Августа 2018 в 00:20
«Домашние деньги» больше не помогут

Банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов подал накануне иск в Арбитражный суд Москвы о признании микрофинансовой организации «Домашние деньги» банкротом, передает ТАСС

«Интеркоммерц» сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании организации «Домашние деньги» несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства 9 августа 2018 года.

Согласно данным с официального сайта, компания основана в 2007 году и более 10 лет удовлетворяла срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к банковским кредитным продуктам. Являясь самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, компания имела долю рынка 24%.

В декабре 2016 года компания одной из первых на российском рынке получила статус микрофинансовой компании.

Компания представлена в 76 регионах России. На сегодняшний день клиентами являются более 400 тысяч граждан в 8 федеральных округах, 4300 населенных пунктах. Объем выданных займов превышает 30 млрд рублей.


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