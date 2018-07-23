Должников предлагают лишить возможность сдавать экзамены на автоправа

Судебные приставы предлагают не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению. Об этом заявил директор Федеральной службы Дмитрий Аристов. По его словам, законопроект разрабатывается Минюстом России и поддержан МВД. Ведомство готово применять такие меры, помимо должников по алиментам, и по другим видам долгов.

С января по май 2018 года приставы взыскали алименты в пользу детей на сумму 5 миллиардов рублей.