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Должников предлагают лишить возможность сдавать экзамены на автоправа

23 Июля 2018 в 17:44
Должников предлагают лишить возможность сдавать экзамены на автоправа
Судебные приставы предлагают не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению. Об этом заявил директор Федеральной службы Дмитрий Аристов. По его словам, законопроект разрабатывается Минюстом России и поддержан МВД. Ведомство готово применять такие меры, помимо должников по алиментам, и по другим видам долгов.

С января по май 2018 года приставы взыскали алименты в пользу детей на сумму 5 миллиардов рублей.

Газета.ру обращает внимание на еще одно предложение Аристова. Он считает необходимым информировать потенциального работодателя, что тот принимает на работу должника.

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