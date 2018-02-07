Должник в Новосибирске, скрываясь от приставов, притворился мешком картошки

В Новосибирске должник по кредитам спрятался от судебных приставов в мешке из-под картошки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные УФССП по региону. Неплательщику, несмотря на смекалку, не удалось избежать общения с сотрудниками исполнительного ведомства – он чихнул в своём «укрытии» и выдал себя. При этом родственники заявляли, что мужчины нет дома и даже предложили приставам осмотреть квартиру.

В итоге мужчина, задолжавший по кредитам 200 тысяч рублей, был вынужден выбраться из мешка. Он был одет в дорогой костюм-тройку и собирался на романтическую встречу в ресторан.

Вместо свидания ему пришлось провести вечер к компании сотрудников исполнительного ведомства, которые описали бытовую технику, мебель и электронику.