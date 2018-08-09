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Доллар превысил 66 рублей, евро - 77

9 Августа 2018 в 10:24
Доллар превысил 66 рублей, евро - 77

Рубль в четверг продолжил падение на фоне сообщения о новых санкциях, которые США намерены ввести в отношении России из-за «дела Скрипаля».

На открытии торгов Московской биржи курс доллара увеличился на 71 копейку и составил 66,25. Европейская валюта также растет, ее стоимость увеличилась на 1,15 руб. и составляет 77,17 руб., пишет «Газета.ру». 

В середу курс рубля начал падать из-за сообщении о введении новых антироссийских санкций и достиг минимума 2016 года.

Ранее в посольстве России назвали меры в отношении России «драконовскими», в дипмиссии также считают, что они вводятся под надуманным предлогом, передает Ura.ru.


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