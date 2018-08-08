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Доллар стал дороже 64 рублей впервые с июня

8 Августа 2018 в 14:00
Доллар стал дороже 64 рублей впервые с июня

Американский доллар во время торгов на Московской бирже продавался в среду, 8 августа, дороже 64 рублей - впервые с 19 июня. Как передаёт «Интерфакс», курс американской валюты поднимался до 64,035 руб. Это на 54 с половиной копейки выше закрытия торгов во вторник. За евро давали 74,275 рубля. Европейская валюта прибавила 62 с половиной копейки.

Как отмечают эксперты, рубль уступает свои позиции в связи с публикациями, посвящёнными новым санкциям, которые Соединённые Штаты Америка намерены применить в отношении России. В частности, предполагается введение запрета на операции и замораживание активов российских государственных банков. Авторы законопроекта также предлагают наделить Россию термином «государство, спонсирующее терроризм». В этом случае США могут запретить импорт российских нефти и газа.

На валютный курс также влияют цены на нефть, которые приостановили рост на международных рынках.

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